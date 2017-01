Sulz a. N. Nachwuchs für die Aktiven

Alexander Schlotterbeck, Andreas Hipp, Carsten Hipp und Sandra Hipp haben das Leistungsabzeichen in Silber abgelegt.

Schriftführer Thomas Deuringer (Fischingen) informierte über die Termine und Einsätze im Detail, Kassiererin Sandra Hipp musste ein leichtes Minus bekannt geben, doch das war zu erwarten, nachdem die Abteilung Fischingen sich mit neuen T-Shirts, Sweatshirts und Jacken ausgestattet hatte.

Ortsvorsteherin Rita Seitz bedankte sich für den ehrenamtlichen Einsatz. Zu Gast war bei der Versammlung in Fischingen Marcus Gnirß als stellvertretender Stadtbrandmeister. Er gab bekannt, dass am Samstag, 1. Juli, in Oberndorf das Leistungsabzeichen abgelegt werden kann. Dies war eine Idee von Kreisbrandmeister Mario Rumpf, der damit allen Feuerwehrmitgliedern im Landkreis die Möglichkeit geben möchte, zumindest das Leistungsabzeichen in Bronze zu erlangen. Dies gehöre seit Kurzem zur Grundausbildung und müsse von jedem Feuerwehrmitglied nachgewiesen werden.

Abschließend bedankte sich Gerhard Hipp bei Ralf Kopp und dessen Mitstreitern, die sich über Jahre hinweg in der Jugendarbeit engagiert haben, mit einem Geschenk.