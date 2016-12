Sulz a. N. Nach Sturz querschnittsgelähmt

Als sei das noch nicht genug gewesen, bekam ihr Mann einen Schlaganfall und das Ehepaar musste die Tauchschule aufgeben. Vielleicht war das genau der Punkt, an dem Totzauer sich für ihren jetzigen Job als Krankheits- und Krisenbewältigungscoach entschied. "Ich kenne beide Seiten – die des Betroffenen und die des Angehörigen, der hilflos daneben steht", erklärt sie.

Ihre Stärke in Krisensituationen zeigte sich erstmals, als sie auf einer Messe Rollstuhl-Curling ausprobierte und Gefallen daran fand. Ihr Ehrgeiz war so groß, dass sie bereits ein Jahr nach ihrem Unfall mit der deutschen Nationalmannschaft Bronze bei der Weltmeisterschaft holte. "Da habe ich gespürt, dass man das Leben auch mit einem Schicksalsschlag erfolgreich gestalten kann", meint sie.

Aber: Der nächste Tiefschlag sollte folgen. Vor zwei Jahren musste sie sich einer Schulter-Operation unterziehen, die es ihr verbietet, weiter Curling-Sport zu treiben.

Also schlug sie wieder einen neuen Weg ein. Früher hatte sie eine Zeit lang als Inkontinenz- und Reha-Beraterin gearbeitet. Daher rührt ihr Interesse fürs Mentale. "Von meiner Lebenserfahrung zu berichten war mir aber nicht genug", meint sie.

Deshalb machte sie eine Ausbildung zur psychologischen Beraterin und hat die Prüfung zum Heilpraktiker für Psychotherapie absolviert. Einen Monat später eröffnete sie eine eigene Praxis mit dem Schwerpunkt Unfall-, Krankheits- und Krisenbewältigung.

Was sie vor allem weiß: Als Mensch mit Handicap wird einem das Leben zusätzlich schwer gemacht und das nicht nur durch schräge Blicke oder Getuschel. "Man kommt hier weder in einen Bus noch ins Polizeigebäude rein", sagt Totzauer.

Schlimmer sei es noch in Horb. Da habe sie den Parkausweis für Rollstuhlfahrer paradoxerweise im Amt unter dem Dach beantragen müssen. Doch auch in Sulz bestehe im Bereich Rollstuhlfahrer noch viel Verbesserungsbedarf. Nicht einmal einen ehrenamtlichen Schwerbehindertenbeauftragten hätte die Stadt gefunden. Doch das liege nicht in ihrer Hand.

Ihr Anliegen ist es, Betroffenen und Angehörigen zu helfen. Denn sie weiß, wie es ist, wenn die Familie eine Stütze sein will und dafür vom Betroffenen nur Hass erntet, weil er selbst mit der Situation nicht klarkommt. Als Trauercoach könne sie zeigen, wie man sich "angenehm" von einer abgeschlossenen Lebensphase verabschiede, ohne in ein Loch zu fallen.

Die Menschen, die zu ihr kommen, leiden – neben Behinderungen – auch an Krankheiten, Depression, Trauer oder einfach Überforderung im Alltag. Als Therapiemethode benutzt Totzauer auch gern die Hypnose. Das habe nichts mit den Fernsehshows zu tun, sondern sei einfach das Versetzen in einen angenehmen Zustand. "Man sollte Erinnerungen nie löschen, sondern sie vielmehr in positive Gefühle umwandeln."

Und dafür gebe sie letztlich Anleitung. "Der Rest muss vom Klienten kommen", weiß sie, dass der zweite Schritt manchmal noch viel schwerer sein kann als der erste.