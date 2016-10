Sulz a. N. Nach 45 Jahren ist eine Erneuerung nötig

Finanzierung und Terminierung hängen von Haushaltsplan ab

Kipp verwies auf die stetig wachsende Einwohnerzunahme auf der Schillerhöhe, die seiner Meinung nach die 1000er-Marke erreicht haben dürfte. Insbesondere junge Familien mit Kindern lebten hier. Die Notwendigkeit einer zweiten Grundausstattung des Spielplatzes nach 45 Jahren möchte er in die Haushaltsberatung eingestellt sehen. Die Schillerhöhe solle den gleichen Status erhalten wie andere schöne Stadtteile. Fotos mit Spielgeräten anderer Plätze der näheren Umgebung verdeutlichten seine Ausführungen.

Auch Stiehle und seine Beiratskollegen sahen die Notwendigkeit der Erneuerung und altersgerechten Möblierung des großen und schönen Platzes, jedoch könne man keinen Betrag versprechen. So galten die nächsten Überlegungen der Finanzierung und Terminierung der Durchführung, die vom Haushaltsplan abhängig sind. Hier gewährte Bitzer-Hildebrand Einsicht in das diesbezügliche Vorgehen im Rat und regte an, das Vorhaben auf zwei bis drei Jahre zu verteilen. Angedacht wurden auch Modelle der Umsetzung.

Kipp schlug vor, den Spielplatz 2017 in die Planung zu setzen und 2018 auszuführen. Er zeigte sich zuversichtlich, gemeinsam zu einer befriedigenden Lösung zu kommen.