Sulz a. N. Musiker spielen Lieder zu Ehren Gottes mit viel Finesse

Das Bläserteam des Evangelischen Jugendwerkes in Württemberg unter der Leitung von Landesjugendreferent Michael Püngel verwöhnte die Besucher mit einem vielseitigen Konzert. Eröffnet mit der "Fanfare for Brass" von Traugott Fünfgeld zeigten die in erster Linie jungen Musiker, was alles möglich ist.

Roland Frommer, der Leiter des Posaunenchors Mühlheim, machte in seinen Worten deutlich, wie wertvoll das Bläserteam und vor allem die Zusammenarbeit mit Michael Püngel ist. Notenmaterial, Fortbildung – das alles ist auf dieser Ebene, "wirklich ein Schatz", und wenn es zeitlich mal passt, kommt der Landesjugendreferent auch einmal in die Gegend. Jedes Mal wenn Roland Frommer vor die Gäste in der Kilianskirche trat, zeigte er sich fasziniert von der Perfektion der Musiker und stellte sich dabei auch die Frage, ob der Reifeprozess innerhalb des Mühlheimer Posaunenchores so weit ist, um selbst auf solch einem Niveau zu spielen.

Ein Geburtstagsgeschenk