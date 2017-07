Sulz a. N. Muntere Sprüche, spannende Handlung und Dramatik

Die Spieler sind mittlerweile so weit, dass sie aufs Textheft verzichten können. Der Feinschliff fehlt zwar noch, aber was die Theaterspieler um Autor Hartmann bereits drauf haben, ist vielversprechend. Es wird sicher ein vergnüglicher und spannender Theaterabend mit durchaus auch dramatischen Szenen. Als Vorlage hat Hartmann das "Schwäbische Paradies" von Manfred Eichhorn verwendet. Die Handlung nach in Sulz in das Jahr 1925 verlegt.

Die Darsteller sind: Jürgen Hartmann (Ernst Leng), Frank Stadler (Willi Leng), Christian Blosl (Boinerkarle), Tamara Schneider (Gretel Keck), Isolde Frick (Liesele Klink), Laura Kobel (Eva Maier), Frank Dittrich (Jakob Manz), Theo Schäuble (Albert Schloz), Emma Schloz (Jutta Blocher), Manfred Holst (Petrus), Annegret Rebholz (Sofie Lenk), Sabine Steinwand (Alma Keck), Albrecht Leinert (Erzengel Michael), Timo Holst (Nepomuk) und Franziska Schaumann (Postengel).

Die Aufführungen finden am Freitag, 28. Juli, um 19.30 Uhr, am Samstag, 29. Juli, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 30. Juli, um 14 Uhr statt. Der Eintritt kostet 14 Euro (ermäßigt zwölf Euro). Für Bewirtung wird gesorgt. Karten sind erhältlich bei "Anne’s Reise-Insel" und "blass Erlebniswelt" sowie bei Jürgen Hartmann, Telefon 07454/10 69, oder per E-Mail family-hartmann@t-online.de. Die Samstagsvorstellung ist bereits ausverkauft.