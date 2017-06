Sulz a. N. Müttern und Kindern gefällt’s am Wasser

Geräte braucht es gar nicht

Der Wasserspielplatz kommt offenbar an. Ali Ipekcioglu gefällt der Spielplatz besonders. "Ich war schon etwa 14 Mal hier, weil es so schön ist", sagt der Junge. Auch seine Mutter Mergem, die er zum ersten Mal mitgebracht hat, ist begeistert. Sie und ihre Cousine wollen nun regelmäßig herkommen und die Kinder spielen lassen, während die Bank im Schatten zu einem Schwätzchen einlädt.

Gerade an einem heißen Sommertag finde der Spielplatz Gefallen, meinen die Frauen. Geräte brauche es dazu gar nicht, das Wasser reiche aus, die Kinder stundenlang zu beschäftigen. "Das sieht man ihnen ja an", meint Mergem Ipekcioglu, während ihr Sohn und die Tochter Riza, die inzwischen ihre Schuhe ausgezogen hat, sich nass spritzen. Auch die Kinder ihrer Cousine Hülya, Hilal und Filiz, finden sichtlich Gefallen am kühlen Nass. Vorher seien sie immer nach Kastell gegangen.