Sulz a. N. Mühlbachbrücke in Renfrizhausen ist in kritischem Zustand

Bei der Prüfung im Oktober wurde dann klar: Mit der Planung zur Erneuerung kann nicht länger gewartet werden. Die massive Schadensverschlechterung bedinge den voranschreitenden Tragfähigkeitsverlust. Die Note änderte sich zu 3,4, Dringlichkeit: kurzfristig. Bis die Erneuerung erfolgt, wird die Brücke regelmäßig auf die Entwicklung der Schäden überprüft.

Eine Lastbeschränkung sei keine Option, da die Brücke die einzige Zufahrtsmöglichkeit für den Schwerlastverkehr zum Gewerbegebiet Breite bildet. Auch eine Sanierung wäre nur ein Tropfen auf den heißen Stein und bringe keinen langfristigen Erfolg.

Für die Erneuerung gibt es im Rahmen einer Machbarkeitsstudie drei Varianten. Die erste sieht vor, an gleicher Stelle zu bauen und einen 1,50 Meter breiten Gehweg neben einer 6,75 Meter breiten Fahrbahn einzurichten. Die Kosten würden rund 557 000 Euro betragen.

Variante zwei sieht eine Erneuerung in neuer Lage (ein wenig weiter südlich) vor mit 1,50 Meter Gehweg-, aber nur 3,50 Meter Fahrbahnbreite, Kostenpunkt etwa 487.000 Euro. Bei der dritten Variante sind es dieselben Maße, aber in bestehender Lage. Die Kosten würden rund 490.000 Euro betragen.

Für den Haushalt 2018 seien 80 000 Euro an Planungs- und Genehmigungsleistungen und für die Baukosten 2019 rund 410.000 bis 480.000 Euro einzuplanen. Der Bau werde etwa ein halbes Jahr dauern.

Priorität ist hoch

"Die Infrastruktur hat einfach nicht Schritt gehalten. Zur damaligen Bauzeit gab es andere Lastmodelle", erklärte Störk den Räten. Jede Überfahrt verschlimmere den Zustand. "Die Brücke wird aber nicht schlagartig zusammenbrechen", versicherte er. Zudem gebe es Möglichkeiten der kurzfristigen Stabilisierung.

Im Dezember werde eine weitere Überprüfung der Mühlbachbrücke stattfinden. Im Vergleich zur ebenfalls sanierungsbedürftigen Brücke in Glatt liege die Priorität in Renfrizhausen, weil es sich um die einzige Schwerlast-Verbindung zur "Breite" handle. Ersten Rückmeldungen der Gemeinderäte zufolge besteht ein Konsens darüber, dass die Varianten, in bestehender Lage zu bauen, favorisiert werden. So gebe es keine Probleme für Schwerlastfahrzeuge im Begegnungsverkehr.