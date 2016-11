Sulz a. N. Mozart unter freiem Himmel hören

Neben der Theateraufführung "Der Kaufmann von Venedig" des Zimmertheaters Rottweil organisierten die Kulturverantwortlichen eine Reihe von Ausstellungen, darunter welche mit Werken von Helmut Goettl, Riccarda Gohr und Peter Holl.

Im Dezember wird die letzte Ausstellung in dieser Saison eröffnet. Sie trägt den Titel "Im Spitzbubenland – Räuber um 1800 in Schwaben". Bis Ende April ist die Schau zu sehen, in der natürlich auch der Hannikel behandelt wird. Begleitend finden zwei Vorträge zur Kerkerhaft und zur Rolle des Scharfrichters statt. Zweiteren Vortrag hält ein original Nachkomme eines Henkers.

Die kommende Saison wird traditionell mit dem Neujahrskonzert eröffnet, das aus Kapazitätsgründen wieder in der Sulzer Stadthalle stattfindet. Für April ist die Ausstellung "Paul Kälberer & Co." vorgesehen, im Mai gibt es wieder den internationalen Museumstag und im Juni will sich das Kultur- und Museumszentrum am Schlosserlebnistag Baden-Württemberg beteiligen.

Für den Juli ist eine Ausstellung mit Bildern von Christine Reinckens ins Programm aufgenommen worden. Mozarts "Don Giovanni" hat am 21. Juli im Rahmen der Opernfestspiele Schloss Glatt Premiere, im August soll im Schlosshof das Rottweiler Zimmertheater "My Fair Lady" aufführen.

Auf der mittelfristigen Programmplanung stehen unter anderem für 2018 eine Ausstellung zum Dreißigjährigen Krieg und die siebte lange Museumsnacht samt Ritterlager und Mittelaltermarkt. In den darauffolgenden Jahren stehen die Ausstellungen "Fasnacht in Sulz und Umgebung" sowie "Geschichte der Feuerwehr in Sulz und Umgebung" im Terminkalender.

Die Entwicklung der Besucherzahlen bezeichnete Kultur- und Museumszentrumsleiter Cajetan Schaub als "sehr erfreulich". Er ist zuversichtlich, in diesem Jahr die Zielmarke von 20 000 Besuchern zu erreichen