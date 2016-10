Sulz a. N. Motive oft vom Material bestimmt

Sulz-Glatt. Schon beim Betreten des Raumes erlebten die Besucher die Fülle der individuellen künstlerischen Ausdruckskraft, ein Spiegelbild der 15 Aussteller. Ohne bestimmte Themenvorgabe trug jeder Schaffende mit seinen Arbeiten zum Gesamteindruck bei.

"Die Besinnliche", ein großes Relief, empfing die Kunstinteressierten. Halb geschlossene Lider vermitteln Versenkung ins eigene Innere, anders dagegen erscheinen "Die Bedächtige" mit ihrer Nachdenklichkeit, ein offenes Mädchenantlitz oder ein Gesicht, das einfach in Ruhe seine Umgebung betrachtet.

Manche Motive scheinen vom Material her bestimmt zu sein wie etwa der ruhende "Gecko" oder Fische, deren urweltliches Aussehen vom Streifensandstein bestimmt wird. Dem Löwenkopf aus Maulbronner Sandstein verleiht dessen Flammung echten Fellcharakter. "Die Schönheit des Steins zeigt sich erst in seiner Bearbeitung." Diese Aussage von Karl Wezel wurde immer wieder bestätigt. So besticht die Jakobsmuschel durch die Feinheit der Gesteinsmaserung oder die ausdrucksstarke Marmorform von "Yin und Yang", die "Befreiung" und sogar der unpolierte Engelflügel auf einer Eichenstele. Sandstein eignet sich auch für Gartenkunstwerke wie eine Vogeltränke, eine bewachsene Schlange oder die Vogeldarstellung auf Sonnenblumen. Immer hieß es "anfassen erlaubt".