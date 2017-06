Sulz a. N. Monika Prillwitz verlässt Seelsorgeeinheit St. Jakobus

Wie kommt eine Rheinländerin ins schwäbische Sulz? Geboren und aufgewachsen ist Monika Prillwitz in Königshardt, einem Stadtteil von Oberhausen. Im Bistum Aachen absolvierte die Diplom-Religionspädagogin die weitere Ausbildung zur Gemeindereferentin.

Ein freiwilliges praktisches Jahr führte sie 2002 nach Heiligenbronn in die Stiftung St. Franziskus. Schwerpunktmäßig war sie dort mit blinden und gehörlosen Senioren tätig und sammelte prägende Erfahrungen. In erfüllender Weise gestaltete sich dort für sie der Dienst ganz nah am und mit den Menschen, und sie fühlte sich von der dortigen Ordensgemeinschaft stark angezogen. Ihre soziale Grundhaltung kommt seit dem 1. November 2005 der katholischen Kirchengemeinde zugute. Nach dem Weggang ihrer Vorgängerin Evi Sannwald erwies sich die freie Stelle als Glücksfall für beide Seiten. Prillwitz unterstützte Pfarrer Raimund Heizmann und Pfarrer Markus Pfeifer. Als optimal habe sie diese Zeit empfunden, das damalige Leben in der Gemeinschaft und gleichzeitig vor Ort als Gemeindereferentin. Sie wurde gebraucht. "Ja, Prillwitz", wie oft klingelt das Telefon im Laufe eines Tages und am Wochenende. Die Tätigkeiten mehrten sich. "Dinge für andere möglich machen", darum ist sie bemüht, eigene Vorhaben müssen oft zurückstehen. Zu ihren Aufgaben gehören die Kommunion- und Firmvorbereitung sowie der Religionsunterricht. Ihre Kollegen in der Realschule schätzen neben der Fachkompetenz auch ihre offene, herzliche Art. Von einer Romfahrt 2015 und der Fahrt nach Freiburg anlässlich des Papstbesuches als Höhepunkte der Ministrantenarbeit erzählt sie, ebenso von der Reise in den Kongo mit zwei Missionskreisen, um Menschen vor Ort für ein Projekt kennenzulernen.

In den Bereich "Liturgie" fallen neben Beerdigungen alle Gottesdienste wie etwa Floriansfeste, Waldweihnacht und Dorffest in Vöhringen sowie ökumenische Schulentlassgottesdienste. Diese wurden von ihr zusammen mit dem evangelischen Pfarrer Thomas Fillwock ins Leben gerufen.