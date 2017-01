Sulz a. N. Mit zwei Einsätzen bleibt das Jahr 2016 überschaubar

Die Feuerwehrabteilung Dürrenmettstetten sei eine recht junge Wehr, der Altersdurchschnitt liege bei 31 Jahren, berichtete Kirschbaum. Mit Stolz blicke er auf eine 32 Mann starke Wehr, die aus zwei Zugführern, vier Gruppenführern, zwölf Maschinisten, 15 Atemschutzgeräteträgern und 30 Sprechfunkern sowie einem Altersfeuerwehrmann bestehe. Als erste Frau in der Geschichte der Dürrenmettstetter Feuerwehr hieß der Kommandant Lena Roggenstein willkommen, die der Jugendfeuerwehr beitrat.

Im vergangenen Jahr legten zehn Feuerwehrmänner erfolgreich das bronzene Leistungsabzeichen in Ertingen ab. In diesem Jahr werden David Bühner, Johannes Rapp und Simon Huß die Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger ablegen, außerdem hat sich Stefan Steinwand zum Maschinistenlehrgang angemeldet. Den Gruppenführerlehrgang in Bruchsal belegen Lorenz Frey, Stefan Steinwand und Mario Kirschbaum, informierte der Abteilungskommandant.

Zu zwei kleinen Einsätzen wurde die Wehr im vergangenen Jahr gerufen: Im April wurden die Hopfauer- und Dettingerstraße von einer Güllespur gereinigt. Im Juni löschte die Wehr zusammen mit der Hopfauer und Sulzer Abteilung ein Feuer im Wald zwischen Dürrenmettstetten und Hopfau.