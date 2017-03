Sulz a. N. Mit Smartphone Stadt virtuell erleben

"Unternehmen, die sich neu ansiedeln, können sich ebenso über unsere Sehenswürdigkeiten informieren, wie Bewerber, die sich für die Jobs in unserer Region interessieren. Ortsansässige Firmen können online mit einem einfachen Link zeigen, dass sie in einer attraktiven Umgebung ansässig sind. Für den Tourismus haben wir mit sulz360.de ebenfalls eine Plattform geschaffen, die sich vielfältig nutzen lässt".

Getreu dem Motto "Ein Bild sagt mehr als tausend Worte", zeigt sulz360 den Blick von Aussichtspunkten wie dem Gähnenden Stein, den Marktplatz als Herz der Kernstadt in Sulz, aber auch Aufnahmen beispielsweise aus dem Bürgerbüro. "Jeder kann sich so buchstäblich vorab ein Bild machen", so Börnard.

Nach und nach wird das Angebot um weitere Aufnahmen ergänzt. Auf dem Tourismustag in Oberndorf am Samstag, 25. März, wird sulz360 am Stand der Stadt Sulz von 14 bis 18 Uhr vorgestellt. Zusätzlich informieren die Mitarbeiterinnen über Veranstaltungen wie den ersten Regional-Markt in Sulz am Samstag, 27. Mai, oder die Oper Don Giovanni in Glatt (21./22. und 28. Juli).