Sulz a. N. Mit reichlich Schnee

Sulz-Hopfau. Bei der Après- Ski-Party des Sportvereins Hopfau hat dieses Jahr einfach alles gepasst: Reichlich Schnee war vorhanden, um das typische Après Ski-Feeling an der langen beleuchteten Schneebar aufkommen zu lassen. Mussten die Verantwortlichen ein paar Tage zuvor den Schnee für die Bar noch zusammentragen, fiel er am Samstag in dichten Flocken. Für das kulinarische Wohlergehen der Gäste war mit deftigen Gerichten gesorgt, ebenso mit heißen und kalten Spirituosen.