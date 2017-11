Sulz a. N. Mit Neugier und Wissensdrang, auf Vertrauen gebaut

Das Konzept: Die Kinder besuchen die Schule, und es steht ihnen frei, am Unterricht teilzunehmen. Sie dürfen ihre Fächer selbst auswählen. Wenn sie keine Lust auf Lernen haben, dürfen sie spielen. Es gibt keine Noten. Der Fokus liegt darauf, dass die Schüler spielerisch lernen, soziale Kompetenz entwickeln und sich selbst organisieren. Dies erfordere Vertrauen der Eltern ins eigene Kind, so Haiss. Neugier und Wissensdrang, selbst etwas zu lernen, seien zentral. Wenn man das Konzept zum ersten Mal höre, könne es etwas befremdlich wirken, meinte Haiss und empfahl, eine freie Schule vor Ort anzuschauen. Beziehungen und Bindungen seien eng mit Lernen verknüpft. "Das spielerische Lernen muss mit dem Eintritt in die Schule nicht enden", sagte Haiss.

In einer Präsentation stellte sie anschließend ein paar Modelle der freien Schulen vor, die es in Brigach und Leinfelden bereits gibt. Die Schüler an diesen Einrichtungen machen ihren Abschluss am Ende woanders, da freie Schulen zwar genehmigt, aber nicht anerkannt sind.

Die Eröffnung einer freien Schule sei für das Schuljahr 2018/2019 angedacht. Der Standort ist noch offen. Haiss dachte dabei an den Raum Sulz, da sie in Fischingen wohnt. Eine freie Schule finanziere sich aus Landeszuschüssen und Schulgeldern. Sie schätzt dieses auf monatlich zwischen 100 und 180 Euro. Es solle aber keine Eliteschule sein, sondern auch Fördermöglichkeiten bieten, zum Beispiel für Schulverweigerer. Die freie Schule sei als Werkrealschule gedacht, in die ungefähr 30 Kinder der Klassen eins bis zehn gehen könnten.