Sulz a. N. Mit Herzblut und Liebe zum Detail

Wer sich an seine Kindheit erinnern will, den zieht es zur Puppenmode oder zu den festlich gekleideten Barbies, während Damenmode in verschiedenen Ausführungen Frauenherzen jeden Alters höher schlagen lässt.

Edler Schmuck in Gold, Silber oder aus Glasperlen, klassischer und moderner Form, zieht die Blicke an, genauso wie Gartenstecker und außergewöhnliche Näharbeiten, auch in Patchworktechnik und Seidenmalerei. Specksteinskulpturen, Radierungen, Bilder in Acryl, Öl und Aquarell empfangen gleich im Empfangsbereich den Besucher und ziehen ihn in ihren Bann.

Schmuck aus Kaffeekapseln

Ganz neu ist moderner Schmuck aus ausgedienten Kaffeekapseln. Ein Anziehungspunkt ist zudem die Tombola mit "Juxpäckchen", die es für drei Nieten gibt, erklärt Christine Schittenhelm, die mehr als 450 davon verpackt hat.

Weitere Informationen: Die Verkaufs-Ausstellung ist bis 18. Juni geöffnet, werktags von 14 bis 18 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 18 Uhr.