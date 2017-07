Sulz a. N. Mit Gold aus Oberndorf zurückgekehrt

Dass sie eine eingeschworene Truppe sind, hatten sie schon beim Erwerb des Abzeichens in Silber bewiesen. Das ist bei ihrer Zusammensetzung nicht selbstverständlich. Die Teilnehmer stammen aus sechs Feuerwehrabteilungen in drei Landkreisen. Vier Mitglieder der Gruppe sind aus Fischingen, zwei aus Glatt und zwei aus Mühlheim, zwei aus Empfingen, einer aus Wiesenstetten und eine aus Börstingen. Um das begehrte Leistungsabzeichen in Gold in Empfang nehmen zu können, mussten sie ihr Können in drei Fachrichtungen unter Beweis stellen. Bei der technischen Hilfe-Übung war die Aufgabe hauptsächlich, einen Verletzten mit Schere und Spreizer aus einem Auto zu befreien. Ziel des Löschangriffs war es, eine Person aus dem ersten Obergeschoss eines Gebäudes zu retten und gleichzeitig den Brand zu bekämpfen. Zusätzlich musste noch ein Schaumangriff bewältigt werden. Bei diesen beiden Übungen kam es auf ruhiges und sicheres Arbeiten an, trotzdem durfte die Zeit nicht außer Acht gelassen werden, da die Aufgaben in einem festgelegten Zeitfenster erledigt werden mussten. Diese Übungen meisterte die Leistungsgruppe bravourös. Auch der theoretische Teil mit feuerwehrspezifischen Fragen war kein Hindernis mehr. Und so durften sie sich ihre Abzeichen von Kreisbrandmeister Mario Rumpf anheften lassen.

Damit waren die ganzen Strapazen der vergangenen Jahre vergessen, in denen sie je nach Bedarf ein- bis dreimal in der Woche trainierten. Als die Gruppe dann nach einem Zwischenstopp in Mühlheim in Fischingen ankam, wurde sie vom Spielmannszug der Feuerwehr Sulz von der Ortsmitte bis zum Feuerwehrmagazin begleitet. Kurzerhand wurde für die Mannschaft ein Empfang im Feuerwehrhaus organisiert. Neben vielen Feuerwehrkameraden fanden sich auch zahlreiche Bewohner ein, um ihre "Goldjungs und Goldmädels" zu feiern. Das Lied von Wolfgang Petry, "Bronze, Silber und Gold", lief rauf und runter. Natürlich durfte auch die obligatorische Dusche ihres Gruppenführers Andreas Hipp nicht fehlen.