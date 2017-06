Sulz a. N. Mit feinem Klanggespür

Sulz-Renfrizhausen. Damit war keineswegs zu viel versprochen. Der Zauber der Musik erfasste die zahlreichen Zuhörer in der lichtdurchfluteten, angenehm kühlen Johanniskirche bei frühbarocken Melodien.

An der Orgel gilt Kirchenmusikdirektor Karl Echle als wahrer Meister. Das bewies er auch am Fronleichnamstag in dem von zahlreichen Musikfreunden aus der Region besuchten Gotteshaus im Kloster Kirchberg. Eine Stunde lang faszinierte der engagierte Musiker die rund 60 Zuhörer mit variantenreicher, technisch herausfordernder Orgelmusik. Bewegliche und dynamische Orgelklänge wechselten mit grazilen, luftigen Klangfarben auf der historischen Orgel, die vermutlich um 1730 gebaut wurde. Das Präludium in d-Moll des norddeutschen Komponisten Andreas Kneller bildete den schwungvoll-heiteren Auftakt der Konzertdarbietung und legte auch gleich Zeugnis über die reichlichen Fähigkeiten des Instrumentalisten ab. Spannend schnelle Abläufe im ersten Satz, getragene Passagen im Mittelteil und ein anspruchsvolles, fröhlich klingendes Menuett am Ende des Werks machten es zu einer Prüfung für den Organisten, die er fehlerlos bestand. Weiter ging es mit dem sakralen "Kyrie Martyrium" des eher unbekannten Hamburger Organisten Hieronymus Praetorius. Auch hier zeigte sich Karl Echle als fingerfertig gewandter Orgelvirtuose.

Ausgewogen und abwechslungsreich erklang dieser groß angelegte Orgelzyklus im ersten Teil, ohne starr oder unflexibel zu werden. Klangmächtig, aufwühlend und nahezu großspurig erlebten am Ende die Zuhörer diese Kirchenmusik.