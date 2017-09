Sulz a. N. "Mit Enteignung gleichzusetzen"

"Ich komme mir hier verkauft vor, als würde man einem den Boden unter den Füßen wegziehen", schreibt nun Karl-Heinrich Schaumann an Bürgermeister Gerd Hieber. Gleichzeitig beklagt sich Schaumann, dass er "seit Jahren vom Bauamt massiv traktiert" werde wegen seines vor Jahren gestellten Bauantrags. Viele tausend Euro habe er mittlerweile in den Keller investiert. Die Hoffläche habe er befestigt, den Wassereinfluss gestoppt und neue Lagerkapazitäten für seinen Betrieb gewonnen. Wie Schaumann erklärt, habe er das Gebäude in der Balinger Straße 28 vor Jahren teuer von der Familie Schäfer erworben und bar bezahlt. Aus persönlichen Gründen habe er es auf Peter Staib eintragen lassen. In diesem Jahr habe das Gebäude die Firma Schaumann ltd "eigentlich pro forma" für 3000 Euro Anfang des Jahres gekauft. Schaumann weiter: "Hier ist mein Gewerbe, von dem ich seit circa 35 Jahren lebe. Sie wollen doch nicht meine Existenz vernichten?", appelliert er an Bürgermeister Hieber.

Ihm sei zu Ohren gekommen, dass in Teilen der Balinger Straße künftig niemand mehr wohnen solle. Den Betroffenen sollte offen ins Gesicht gesagt werden, welche Maßnahmen die Stadt plane. Schaumann: "Man kann mit mir sicher reden, dann mache ich ein offenes Angebot, und verkaufe der Stadt meine sämtlichen Gebäude, sodaß ich mich auf Kastell in nächster Zeit gewerblich niederlassen kann. So wie Sie gerade agieren, ist es mit einer Enteignung gleichzusetzen". Nach dem Motto: "Dem Schaumann stauben wir billig sein Eigentum ab."

Noch in einer weiteren Hinsicht fühlt sich Schaumann so, als habe man ihm die Pistole auf die Brust gesetzt. Nun müsse er, nachdem er seit 35 Jahren in der Balinger Straße gewerblich tätig sei, einen Bauantrag stellen. Grund dafür: Die Tätigkeiten seien nicht baurechtlich genehmigt.