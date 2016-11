Sulz. Die "Original Giebelwälder Holz- und Saitenmusi" war zu Gast im Haus der Betreuung und Pflege Am Stockenberg in Sulz. Unter dem Motto "Winterzeit & Weihnachtsträume" präsentierten Vanessa Feilen (Klarinette, Saxophon, Kontrabass, Mantriola) und Andreas Schuss (Panflöte, Akkordeon, Harfe, Gitarre) beliebte volkstümliche Klänge, Walzer, Polkas und die ein oder andere vorweihnachtliche Melodie. So erklangen zum Beispiel der "Schneewalzer", "Leise rieselt der Schnee" oder das Medley "Alpenländische Weihnacht". Am Ende des einstündigen Konzertes verabschiedete sich das Duo mit den "Giebelwälder Urlaubsgrüßen" und dem allseits beliebten "Fröhliche Weihnacht überall". Dem begeisterten Publikum versprachen die Musiker im nächsten Jahr wiederzukommen.