Sulz a. N. Mit der Säge geht’s den Ästen an den Kragen

"Wenn wir die Bäume nicht pflegen, dann bleiben die Früchte klein und schmecken nicht so gut, weil der Reifeprozess nicht richtig in Gang kommt", erklärt Ellinger, während er die langstielige Säge ansetzt. Am Apfelbaum sind die Zweige teilweise so dicht verwachsen, dass nur noch wenig Licht hindurchdringt. Wenn es im Sommer regnet, trocknen die Äste zudem nicht gut, weil zu wenig Luft durchkommt. "Das ist wie in einer Wohnung. Wenn es feucht ist und man nicht lüftet, dann entsteht Schimmel. So ähnlich ist es bei den Bäumen auch", weiß Ellinger.

Doch wie bei allem gilt es auch hier, das richtige Maß zu wählen. Wenn man die Bäume zu stark auslichte, dann würden sie umso stärker im Frühjahr austreiben. Die Faustregel sei hier, bei der ersten Schnittmaßnahme nicht mehr als ein Drittel der Äste wegzunehmen. "Man muss auch noch vom Baum weglaufen können", meint Ellinger, dass beim Abschneiden nicht zu sehr gewütet werden sollte. Wenn die Temperaturen unter fünf Grad Minus fallen, sei das Schneiden auch eher kontraproduktiv, da die offenen Stellen des Baums dann gefrieren würden.

Auch wenn sie zu dritt sind, so beanspruchen die pflegebedürftigen Apfel-, Birnen- und Zwetschgen-Bäume doch viel Zeit. "Pro Tag schaffen wir nur zwei bis drei", erklärt Ellinger. Tageweise werden sie dabei von anderen Mitgliedern der Streuobstfreunde Bergfelden unterstützt. 20 Mann stark ist die Interessengemeinschaft derzeit. "Wir haben hier keinen Leistungsdruck. Wer Lust hat, kann helfen, muss sich aber nicht abmelden, wenn er keine Zeit hat", sagt der 67-Jährige.