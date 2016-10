Sulz a. N. Mit der Reparatur ist es nicht getan

Die Hallensanierung steht regelmäßig auf der Wunschliste des Ortschaftsrats bei der Mittelanmeldung für den Haushaltsplan. Innerhalb eines Jahres sei das Dach nun zweimal geflickt worden, teilt die Ortsvorsteherin mit.

Eine Größenordnung wie in Sigmarswangen, wo demnächst das Bürgerzentrum eingeweiht werden kann, wird das Bauvorhaben nicht haben. Es handele sich in Fischingen nicht um eine Erweiterung, sondern um eine energetische Sanierung im Bestand, erklärt Wössner. Zur Diskussion steht eventuell noch ein Bühnenanbau. Damit wären die Fischinger zufrieden: "Dann hätten wir mehr Platz", sagt Rita Seitz.

Die Halle ist nicht die einzige offene Baustelle im Ort: Erneuerungsbedürftig sind auch Rathaus und Schule. In anderen Ortsteilen gibt es in städtischen Gebäuden ebenfalls Sanierungsbedarf, etwa bei den Rathäusern in Bergfelden und Sigmarswangen. Wössner: "Die Liste ist umfassend." Wenn aber, wie am Fischinger Hallendach, Schäden entstehen, "dann wird repariert", versichert er.