Sulz a. N. Mit der Kamera auf Streifzug

Die Tierfotografie hat es ihm angetan. In seinem Computer sind hunderte von Ordnern mit Tierbildern angelegt. Die Natur bietet immer wieder Überraschungen. Auf dem Feld entdeckte Kretschmann beispielsweise einen gar seltsamen Fuchs mit einem gerupften Schwanz.

Rehe hat er zwar öfters vor der Linse, aber in der Nähe der Fuchswaldhütte in Weiden beobachtete er ein ganz ungewöhnliches Exemplar. "Ich dachte, es sei vom Schwarzwald her gekommen", erzählt er. Ein Jäger klärte ihn auf: Es sei nur ein extrem großes Tier für die hiesigen Verhältnisse. Ein anderes Mal flog ein ganzer Schwarm Tauben über ein Getreidefeld. Reaktionsschnell betätigte er den Auslöser seiner Kamera.

Gleich fünf Falken hatten ihre Unterkunft in einer Scheuer in Gundelshausen. "Die habe ich durch Zufall entdeckt", sagt Kretschmann. Es sind Aufnahmen entstanden, die jeden Naturfreund begeistern.

Sogar in Dornhan, mitten in der Stadt, kommen Falken vor. In dem Gebäude mit dem Namen "Verwaltung" nisteten sie im Taubenschlag. Einmal gelang dem Fotograf ein Bild, wie der Falke mit einer Maus im Schnabel hergeflogen kommt. Oder wie die Falkenjungen neugierig aus dem Verschlag schauen.

Eichelhäher, Reiher, Rotschwänzchen, Spatzen – es gibt wohl kaum eine heimische Vogelart, die Kretschmann auf seinen Streifzügen noch nicht fotografiert hat. Dabei hat er immer die neueste Technik parat. Sie ermöglicht, selbst aus größeren Entfernungen, gestochen scharfe Bilder.

Seine jüngste Errungenschaft ist eine Drohne mit Kamera. Mit zwei Hebeln und dem Smartphone wird sie vom Boden aus gesteuert. Ein bisschen Übung war notwendig, um das Steuergerät zu bedienen und die Drohne so fliegen zu lassen, dass sie am Ende auch wieder sicher landet. Am Türnentalsee und auf einem Acker, "wo mich niemand sah", hat Kretschmann geübt. Als er mal das Signal verlor, glaubte er schon, die Drohne ging ab. "Da steigt der Adrenalinspiegel", erzählt er.

Wie man mit dem Gerät umgeht, das hat er sich selber angeeignet. "Die Bedienungsanleitung ist einigermaßen aussagekräftig. Jetzt habe ich die Drohne im Griff", erklärt er. Die ersten Bilder mit dem Fluggerät sind auch schon entstanden.