Sulz a. N. Mit dem Jäkle die Fasnet erweckt

Die Große Garde eröffnete den Nachmittag. "Dschungel macht Spaß" – die Beine flogen nur so. Eleganz und eine ideenreiche Choreografie ließen das Motto glauben. Schon die Kleinsten setzten voller Konzentration ansprechend "Pippi Langstrumpf" um.

Schaurig schöne Musik gab schon einen Vorgeschmack auf den Tanz der Jäkle. Über die Akrobatik in einem rasanten Auftritt der rauhen Gesellen konnte man nur staunen. Ein Glockenschlag kündigte symbolisch das Ende des Jäkle nach einem abenteuerlichen Leben an. Er wurde hinausgetragen, nur gut, dass er nachher wieder auferstanden ist. Aber es bedurfte natürlich schon der feinfühlig lockenden Bitte "Jäkle, Jäkle komm heraus" durch Mannchen.

Und tatsächlich, die Tür des Sargs öffnete sich, und der alte Jäkle trat im Beisein eines Kropfers zur Freude der großen Narrenschar heraus, zwar etwas unsicher, aber er war da, und der Staubwedel befreite ihn gründlich vom Staub eines ganzen Jahres. "So, jetzt isch’s soweit, die Fasnet ka komme, nemm dei Kropfer am Händle, ganget naus ens Ländle". Und die Beiden folgten der Aufforderung wohl bis an die Grenzen der Welt, denn die Showtanzgruppe zeigte allen temperamentvoll und ausgefeilt, wie so eine "Reise ins All" vor sich geht.