Sulz a. N. Mit 17 Huskys durch die Wildnis

Roadtrip im Van

Im Van fuhren die beiden jungen Männer von Toronto über Montreal und durch Nova Scotia bis an die Westküste, hoch in den Norden, über die Grenze nach Alaska bis ans Polarmeer und wieder zurück in den Süden bis Vancouver.

Zwischendurch legten Tamelun und sein Begleiter noch einen siebenwöchigen Arbeitsstopp auf einer Apfelplantage ein. Ab 5 Uhr morgens habe er draußen Reihe für Reihe Bäume mit zu vielen Früchten ausgedünnt. "Mittags wurde es einfach extrem heiß", sagt Tamelun.

Besonders gefallen habe ihm der Umgang mit den mexikanischen Hilfsarbeitern. Da sei es zu regem Austausch gekommen, und häufig habe man ihn zum Essen eingeladen. Generell gefallen Tamelun an Kanada besonders die Menschen. "Sie sind so hilfsbereit und aufgeschlossen. Alles geht viel entspannter vonstatten", berichtet er. So habe ihn eine ältere Dame eingeladen, für ein paar Tage bei ihr unterzukommen. Tagsüber war sie weg, und Tamelun hatte das Haus für sich. Abgeschlossen wurde sowieso nie.

Die Entspanntheit zeige sich auch am Umgang mit den Autos. "Da fahren Rostlauben herum, da würde der TÜV-Mann einen Schlaganfall bekommen", scherzt der 20-Jährige. Zudem seien die Gefährte meist groß, und ein 16-Liter-Verbrauch werde durchaus als normal angesehen.

Mit Schlitten unterwegs

Nach dem Apfelplantagen-Stopp erfüllte sich Tamelun einen Traum. Als Hundeliebhaber – seine Familie hat selbst zwei – wollte er immer schon ins Yukon zu einem Musher. So trennten sich nach sieben Monaten die Wege der Freunde. Tamelun flog nach Whitehorse, wo er ab Oktober 2016 beim Musher Gaetan Pierrard unterkam. Dieser lebt 70 Kilometer westlich von Whitehorse in Mendenhall mit 17 Huskys.

"Bei ihm dreht sich den ganzen Tag über alles um Hunde", sagt Tamelun. Gegen Kost und Logis half er dem Musher bei allen erforderlichen Arbeiten: Hunde füttern, Fleisch und Holz hacken, am Hundetruck arbeiten, Wasser holen, Schlitten und Ausrüstung warten und Pläne für den Yukon Quest machen. "Es gibt beim Musher keinen Tag, an dem man nichts zu tun hat", sagt der Renfrizhauser.

Im Zentrum stand natürlich das Hundetraining. Mit zwei Schlitten à acht Hunden ging es täglich raus – mal eine Stunde, mal fünf. Hin und wieder kamen auch Strecken bis zu 200 Kilometer dran, bei denen man campen musste.

In Sachen Luxus musste Tamelun Verzicht üben. Er lebte in einer 6,5 Quadratmeter großen Holzhütte, hatte kein fließend Wasser und musste bei Minustemperaturen das Plumpsklo benutzen. Wider Erwarten fiel ihm der Verzicht jedoch nicht schwer. "Man muss sich eben anders waschen. Und den Fernseher habe ich gar nicht vermisst", meint er. Zumindest habe es Internet gegeben, also war er nicht abgeschnitten.

Anfang Februar stand dann der Yukon Quest an – 1600 Kilometer von Whitehorse nach Fairbanks in Alaska. Ursprünglich wollte Tamelun nur bis Dezember bleiben, doch er verlängerte wegen des Rennens bis Februar.

Nun ist die Zeit in Kanada vorbei, und der 20-Jährige konzentriert sich darauf, eine Ausbildungsstelle zum Zweiradmechatroniker zu bekommen. Das kanadische Abenteuer wird er aber wohl nie vergessen.