Sulz a. N. Messe dient auch als Kontaktbörse

Sulz. Es ist die zweite Veranstaltung dieser Art im Drei Jahres-Rhythmus, bei der sich Vereine im ganzen Stadtgebiet präsentieren können. 2014 war die Premiere: Es habe überwiegend positive Rückmeldungen dazu gegeben, teilt Bürgermeister Gerd Hieber bei einem Pressegespräch im Foyer der Stadthalle mit. Die Mehrheit der Vereinsvertreter habe gesagt, dass viele Kontakte zustande gekommen seien. Auch auf Vereinsebene habe man sich austauschen können. Einige enttäuschte Stimmen habe es auch gegeben, räumt Hieber ein.

Mittlerweile habe sich, was bürgerschaftliches Engagement in der Stadt angeht, einiges bewegt. Neben den "klassischen Vereinsaktivitäten" hätten ausgebildete Bürgermentoren Aktionen in der Stadt initiiert. Als Beispiel nannte Hieber das Ferienprogramm in Dürrenmettstetten. Er beobachtet ein breites Engagement in nicht organisierten Bereichen. Bürgermentoren werden ebenfalls in der Stadthalle präsent sein.

Die Idee der Messe ist, Bürger und Vereine zusammenzuführen. Wenn möglichst viele Besucher kämen, werde es richtig gut, ist Hieber überzeugt. So könne ein intensiver Austausch stattfinden. Wer sich gern engagieren wolle, finde auf der Messe Möglichkeiten dafür. "Sulz vereint!" sei, so Hieber, auch eine "Kontaktbörse", beispielsweise für Kooperationen von Vereinen.