Sulz a. N. Melodischer Bogen vom Ballett zu Broadway-Stücken

In Bezug auf Aufführungsformen und Ideen hat Gnass einen melodischen Bogen vom Ballett zu Broadway-Stücken gespannt. Dabei wird der Startschuss festlich, kurzweilig, anspruchsvoll sein. Die Förderer würden dazu beitragen, dass diese besondere Veranstaltung sich keinesfalls hinter Darbietungen in Großstädten verstecken müsste, ist Gnass überzeugt. Mit Isabel Dörfler und Carsten Lepper konnte er zwei gefeierte Musicalsänger für das Konzert verpflichten. Kurzfristig musste Gnass den Sopran-Part mit der im November angekündigten Sängerin Maike Boerdam umbesetzen.

Von den 970 Plätzen im Backsteingebäude sind mehr als zwei Drittel der Karten verkauft. "Die Bewirtung übernimmt in bewährter Form der Bürger- und Kulturverein Glatt", so Hauptamtsleiter Hartmut Walter.

Abwechslungsreiche Klänge und fesselnde Rhythmen in vielen Stilrichtungen und Genres werden von routinierten Vollblutmusikern auf hohem Niveau interpretiert. Das überaus motivierte 68-köpfige Orchester setzt sich aus Musikern zusammen, die in verschiedenen Opernhäusern in Baden-Württemberg engagiert sind, hinzu kommen einige begabte Jungmusiker aus der Region, die erste wertvolle Bühnenerfahrungen sammeln. Neben dem Walzer "Danse des Coupes" aus Peter Tschaikowskys "Schwanensee" oder der Ouvertüre zu "Dichter und Bauer" von Franz von Suppé spielen die Musiker auch Strauß-Schmankerln wie die "Tritsch-Tratsch-Polka". Die beiden Solisten werden zu hören sein mit "How Do I Say I Love You?" aus dem Film "Stella Dallas" oder dem Duett "I Will Wait for You" von Michel Legrand. Edith Piaf’s "Hymne à l’amour" von André Belmont interpretiert Isabel Dörfler. Die Arie "Fin ch’ han dal vino" aus "Don Giovanni" von Wolfgang Amadeus Mozart steht ebenfalls auf dem Programm. "Wer das Stück singt, wird noch nicht verraten", sagt Gnass schelmisch. Eine weitere Überraschung wird ein Arrangement des renommierten Dirigenten und Arrangeurs im Bereich Filmmusik, Nic Raine, sein. Wie in jedem Jahr steht zum Schluss der Radetzky-Marsch, der "Rausschmeißer" zum Mitklatschen. Das Neujahrskonzert darf mit Spannung erwartet werden. Karten für das Neujahrskonzert gibt es im Vorverkauf bei der "Buchlese" in Sulz, bei der Buchhandlung Kohler in Horb und im Internet unter www.residenzorchester.com sowie an der Abendkasse ab 18 Uhr. Zum Neujahrskonzert in der Sulzer Stadthalle werden wieder über 800 Besucher erwartet.