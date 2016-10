Sulz a. N. Mehr Sicherheit für Kinder gewünscht

Sulz-Dürrenmettstetten. Gemessen wurden in der Oberiflinger Straße bis zu Stundenkilometer. Mehr Fahrzeuge gemessen und auch deutlich schneller gefahren, bis zu 90 Stundenkilometer, wurde in der Hopfauer Straße.

Die Ortschaftsräte mahnten jedoch gleich an, bedingt durch die derzeitigen Umleitungen, dass der Fahrzeugverkehr durch den Ort stark zugenommen habe. Die Ordnungsamtsleiterin nahm dies auf und will das Landratsamt bitten, in der Hopfauer Straße einen "Blitzer" aufzustellen. Das Fahrzeugaufkommen hingegen sei in Dürrenmettstetten im Hinblick auf alle Stadtteile eher gering.

Mit einem Tagesdurchschnitt von knapp 270 Fahrzeugen stehe der Ort gut da, das sehe im Mühlbachtal anders aus, so Glöckler, dort sind es bis zu 1500 Kraftfahrzeuge täglich. Die mobilen Tafeln sollen im Ort bis zu dreimal im Jahr aufgestellt werden.