Sulz a. N. Mehr Platz für Bauhof

Sulz-Renfrizhausen (ah). Etwas mehr Platz für den Fronmeister und dessen Fahrzeuge, Auto, Anhänger und Rasenmäher braucht die Ortschaft Renfrizhausen. Bei der Ortschaftsratsitzung am Dienstag wurde darüber gesprochen, dass die Rampe am Bauhof, der an den Volksbankschuppen angebaut ist, abgerissen werden soll. Dies sei die einfachste Möglichkeit um das städtische Auto des Fronmeisters unter dem Vordach geschützt unterzubringen.