Sulz a. N. Mehr als nur Formeln und Zahlen

Einer der Höhepunkte ist der Industrieroboter, den die Schüler mittels Eingabe von Koordinaten steuern müssen. Beim Thema "Intelligente Produktion" geht es um das Zusammenspiel von Produkt, Maschine und Mensch. Die Schüler erstellen dabei eine Logikschaltung und steuern schließlich mithilfe eines RFID-Chips ("radio-frequency identification", übersetzt: Identifizierung mit elektromagnetischen Wellen) ein Behältnis durch eine Befüllungsanlage.

Um das "Just in time"-Prinzip geht es bei der letzten Station. An einem Miniaturlager wird Lagerlogistik simuliert. Die eintreffenden Waren müssen so platziert werden, dass sie das Lager auch schnell wieder verlassen können.

Auch die Exponate des Ausstellungsfahrzeugs stoßen auf Interesse, etwa der 3-D-Drucker, eine Videobrille oder der Touchtable, mit dem die Schüler auf Streifzug durch die Geschichte der industriellen Entwicklung gehen und vielleicht ja schon den Entschluss fassen, später eine tragende Rolle bei der sogenannten "Industrie 4.0" zu tragen.