Sulz a. N. Mehr als 120 Fahrzeuge versammelt

Sulz-Holzhausen (ah). Hunderte von Besuchern schauten sich die Fahrzeuge an und tauschten Erfahrungen aus. Auf dem unteren Platz wurde gezeigt, wie Holz zu Brennholz, Brettern, Latten oder kleine Balken verarbeitet wird.

Organisator Frank Hertenberger freute sich, dass die Veranstaltung auf so große Resonanz gestoßen ist. Die Idee, ein Unimog- und Traktorentreffen in Holzhausen zu veranstalten, hatte er vor zehn Jahren beim Public-Viewing während der Fußball-Weltmeisterschaft in der Strobel-Scheune.

Viele der Fahrzeugbesitzer kamen bereits am Samstag aufs Gelände, wo die Holzhauser Feuerwehr bewirtete. In der Maschinenhalle von Markus Strobel herrschte Hochbetrieb. Die meisten Besucher zählte Hertenberger am Sonntag zur Frühschoppenzeit, da kamen weitere Fahrzeughalter nach Holzhausen. Einige der Traktoren- und Unimogbesitzer reihten sich in die Parade ein, die sich Punkt 14 Uhr zur Ausfahrt in Richtung Kirchberg aufmachten.