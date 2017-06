Sulz a. N. Mauerring mit Türmen bewehrt

Die Umwehrung folgt in ihren wichtigen Bauphasen jenen der Kirche. Im 14. Jahrhundert entstand der innere, bis auf die Südseite abgebrochene Mauerzug, der gänzlich unbewehrt war und den Friedhof, die Kirche und eine 1386 erwähnte Beginenklause schützte. Erst in den 1480er- Jahren wurde der Kirchhof wehrhaft, indem man in geringem Abstand einen zweiten Mauerzug vor die ältere Friedhofsmauer stellte und den Zwischenraum zu einem umlaufenden Zwinger aufschüttete. Vermutlich fünf Rundtürme (Rondelle) bewehrten diesen Mauerring, drei davon haben sich noch erhalten. Der westliche Rundturm, der nur noch in Fundamenten nachgewiesen werden konnte, enthielt das Haupttor, das 1571 durch ein neues Tor ersetzt wurde. Ein fünfter Turm bewehrte wohl das Südwesteck. Türme und Zwingermauer waren mit Wehrgängen und Wehrgeschossen versehen, die Schießscharten für Hakenbüchsen enthielten. Noch wehrhafter wurde die Kirchenburg, als man 1513 den neuen Kirchturm mit einem 18 Meter hoch gelegenen Wehrgeschoss versah.

Ab 1513 präsentierte sich Bergfelden als spektakuläre Kombination aus Kirchenburg (befestigter Kirchhof) und Wehrkirche (wehrhafter Kirchenbau), umfasst von einem doppelten, turmbewehrten Mauerring. Bereits der Abbruch des westlichen Turms für ein neues, repräsentatives Eingangstor und der Einbau eines zweiten Südzugangs 1571 reduzierten die Wehrhaftigkeit. Trotz Modernisierungen, verbleibt vor allem an der Südseite genügend imposante Bausubstanz, um Bergfelden zu den eindrucksvollsten Kirchenburgen Deutschlands zählen zu können.