Sulz a. N. Mark Twain auf die Bühne gebracht

Tom und Huck bekommen es mit der Angst zu tun und tauchen als Piraten auf der Jackson-Insel unter. Bei der Gerichtsverhandlung gegen Muff Potter treten die aufgeregte Mrs. Rogers (Sabine Steinwand) und Indianer Joe als Zeugen auf. Dazwischen platzt Tante Polly in heller Aufregung über Toms Verschwinden. Als die Suchaktion erfolglos verläuft, gelten die beiden Jungen als ertrunken. Der Pfarrer (CAV-Vorsitzender Joachim Hilt) führt in schwarzer Soutane den Trauerzug an, als die beiden von Skrupeln geplagten Abenteurer wieder auftauchen und die Wahrheit enthüllen, die Muff Potter vor dem Galgen rettet. Der flüchtende Indianer Joe wird von den Kleinstadtbewohnern mit vollem Körpereinsatz überwältigt. Mit der allgemeinen Freude über die unversehrte Rückkehr der Lausbuben endete das Stück, das vom Publikum begeistert aufgenommen und mit rhythmischem Beifallklatschen bedacht wurde.

Praxisdozent Hans Ulrich Dobler von der evangelischen Missionsschule Unterweissach schaffte es trotz der aufgeregt-heiteren Plauderstimmung mit seiner Kurzpredigt nach einem Musiktitel der Band um Manuel Frommer (auch hier wirkten zwei der Schauspieler mit), das Publikum innehalten zu lassen. Dazu verknüpfte er die Theaterhandlung mit der Jahreslosung 2017, entlarvte egoistisches Denken und rief dazu auf, Christi Vorbild nachzufolgen, der sich nicht von der Meinung der Anderen habe abhängig machen lassen. Zum Gelingen des Nachmittags trugen auch Jörg Blöchle aus Sigmarswangen und Ewald Plocher aus Holzhausen bei, die sich um die Akustik kümmerten. Spenden und Bewirtungserlös waren für die Theaterlizenz und die Jugendarbeit des CAV bestimmt.