Sulz a. N. Malerarbeiten fast abgeschlossen

Sulz-Hopfau (dli). In einem weiteren Arbeitsdienst hat die Feuerwehr am Samstag das Streichen der Außenfassade an der neuen Feuerwehrgarage beim Schulhaus abgeschlossen. Nach Aussage von Abteilungskommandant Martin Schaible ist geplant, das Gerüst zeitnah abzubauen.