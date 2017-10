Sulz a. N. Männergesangverein feiert sein 140-jähriges Bestehen

Noch nicht festgelegt hat sich der FC mit seinem Fest zum 50. Jubiläum im Panoramastadion. Ein Aktiventurnier mit namhaften Teams soll es in diesem Rahmen geben, entweder am 14./15. Juli oder 28./29. Juli. Die Rathaushockete des MGV ist am 30. September. Für den Seniorennachmittag am 9. Dezember ist der FC zuständig. Für den 16. Dezember ist die Hofweihnacht 2018 ins Auge gefasst worden.

Altpapiersammlungen sind am 20. Januar, am 19. Mai und am 20. Oktober. Dazu gibt es das Christbaumsammeln des Posaunenchors am 13. Januar und eine Alteisensammlung am 13. Oktober.