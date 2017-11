Sulz a. N. Luther zur Visitation in Mühlheim

Sulz-Mühlheim. Die Glocken läuteten, Stille senkte sich über den Kirchenraum. Und in die Stille hinein hoben die Vitamin-C-Band und die St. Johann Singers mit ihrem freudigen "Here we are" an. "Haltet ein!" Wer hier laut Einhalt gebot, war Martin Luther, dargestellt von Axel Zirner.

Aufgebracht monierte er das englische Lied, dessen Text das Volk nicht verstehe. Er sei extra in die Messe nach Mühlheim gekommen, zu schauen, was aus seinen Forderungen geworden sei. An den markanten Stellen wie Beichte und Lossprechung teilte er auf Befragen durch Pfarrer Thorsten Volz seine Auslegungen mit.

Aktuell wie eh und je