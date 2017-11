Sulz a. N. Luther-Kindermusical als Projekt

Musicals in der Kirchengemeinde im unteren Mühlbachtal sind nichts Neues. Doch dieses Mal ist alles ein bisschen anders, um nicht zu sagen größer als sonst. Die Kirchengemeinde Mühlheim-Renfrizhausen macht ein Luther-Musical von Heiko Bräuning zu einem Gesamtprojekt des evangelischen Bezirkskantorats in Sulz. "Von uns kommt das know-how, vom Kantorat können wir das Netzwerk nutzen", sagt Thorsten Volz. Zudem wird der Mühlheimer Theaterverein "Tragödienstadl" für die professionelle Inszenierung sorgen. Die Grundschule Mühlheim ist mit einem Chor dabei. Klar, dass die Mühlheim-Renfrizhauser "Sunny-Kids" als Chor das Musical unterstützen und die "Vitamin-C-Band" wird musikalisch umrahmen.

Volz spricht von einem "Leuchtturmprojekt", das seine Kirchengemeinde zusammen mit dem evangelischen Kantorat in Sulz und deren Kantorin Judith Kilsbach stemmen wollen. "Unser ganzes Augenmerk gilt diesem Projekt", sagt Volz, der daran erinnert, dass vor zwei Jahren beim Kirchentag in Stuttgart schon einmal ein gesamtstädtischer Projektchor unter Leitung von Judith Kilsbach aufgetreten sei. Schon damals seien Gedankenspiele erörtert worden, ob nicht im Jubiläumsjahr der Reformation auch im Bereich der Kirchenjugend gesamtstädtisch zusammengearbeitet werden kann.

Für die Aufführung am 18. Februar in der Mühlbachhalle in Renfrizhausen brauchen die Veranstalter noch jede Menge Mitwirkende. Gesucht werden Kinder der zweiten bis sechsten Klasse für den Projektchor. Außerdem werden Jugendliche zwischen zehn und 16 Jahren für Schauspielrollen benötigt, sowie Personen für Rollen mit und ohne Text. Tragende- wie auch Nebenrollen sind noch zu besetzen. Lediglich eine Rolle ist bisher fest gebucht. Reformator Martin Luther wird von Tim Schneiderhan gespielt. Die Kirchengemeinde steckt jetzt schon sehr viel Arbeit in das Luther-Musical. Aus dem Grund wurde für dieses Jahr sogar die Kinderbibelwoche aus dem Programm genommen.