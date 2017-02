Sulz a. N. Lustiges Märchenraten mit Günter Neidinger

Sulz. "Ich sehe, Sie kennen sich aus." Dieses Lob aus dem Munde von Günter Neidinger ging an die Senioren im Haus der Betreuung und Pflege Am Stockenberg. Sie hatten sich im Café Ambiente eingefunden, um den Erzählungen Neidingers zu lauschen. "Die schönsten Steckenpferd-Geschichten aus früheren Tagen" waren so richtig angetan, dass sich die Zuhörer selbst wiederfinden konnten. Drei Anekdoten aus dem Buch beleuchteten nicht nur die Kindheit des Autors im badischen Bühl, sondern auch die eigene. Die Erfindung der Strickliesel, die man natürlich nachbastelte, ließ aus den größten nachmittäglichen Fußballstars die ausdauernd­sten Schnurhersteller werden. "Seit sie stricken, streiten sie nicht mehr." Dem Nicken und Schmunzeln nach zu urteilen, war der Satz allen wohl bekannt.