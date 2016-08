Sulz a. N. Lieder animieren zum Mitsingen

Auf dem Dorfplatz brannte das Lagerfeuer, und Rainer Flaig stimmte immer wieder neue Lieder, an bei denen alle gerne mitsangen. Am Anfang, als die Sonne noch über Holzhausen stand, waren es in erster Linie Sänger, die zur Hockete kamen, doch je länger der Abend dauerte, umso mehr füllten sich die Bänke. Viele kamen erst, als die Temperaturen angenehmer wurden, nutzten dann aber das Angebot auch kräftig aus. Von der Grillwurst bis zum Käsekuchen hatten die Sänger allerhand Leckereien vorbereitet. Der Vorsitzende selbst war für die Grillwürste verantwortlich, dazu gab es hausgemachten Kartoffelsalat.

Gefragt waren an diesem Abend vor allem die kühlen Getränke, und nur zu gerne wurde gesungen. Nach der Begrüßung durch Friedhelm Plocher legte Rainer Flaig gleich los: Mit dem Lied "Butterfly" ließ er den Schmetterling von Danyel Gerard fliegen und erfüllte noch viele Musikwünsche an diesem Abend. Lagerfeuerlieder und alte und neue Schlager wurden bis tief in die Nacht gesungen und erzählt.