Sulz a. N. Leihglocke von St. Johann soll zurück nach Tschechien

Der Sulzer Kirchengemeinderat zeigte großes Verständnis für diesen Wunsch der tschechischen Gemeinde, die 2002 zum Marien-Wallfahrtsort ausgerufen worden ist. Pater Petr Cernota und Daniel Fichna, Kirchengemeinderat und Bürgermeister von Pist, schreiben in ihrem Brief an St. Johann: "Unsere Kirche besuchen Pilger aus vielen Ländern der Welt, aber auch viele Vertriebene mit ihren Familien, die nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Heimat Pist/Sandau verlassen mussten und vorwiegend in Deutschland ihre neue Heimat gefunden haben". Die Glocke habe einen historischen Wert und solle in dem Wallfahrtsort künftig die Gläubigen zum Gottesdienst zusammenrufen.

Es sei einstimmig beschlossen worden, die 350 Kilogramm schwere Glocke zurückzugeben, teilte Pfarrer Georg Lokay mit. Allerdings braucht die Sulzer Kirchengemeinde dann auch Ersatz. Lokay hat sich bereits mit dem bischöflichen Ordinariat in Verbindung gesetzt und erkundigte sich nach Firmen, die Glocken gießen. Der zuständige Fachbereichsleiter fürs Glockenwesen nannte auch eine Reihe von Herstellern, warnte aber davor, schon jetzt eine neue Glocke in Auftrag zu geben. Das sei genehmigungspflichtig, daher müsse ein Antrag gestellt werden. In dem sollte auf die besondere Situation hingewiesen werden, dass die Leihglocke zurückgeführt werde. Er empfahl auch, die Rückführung vertraglich zu regeln, aber nicht nur zwischen den beteiligten Gemeinden. Die Rückgabe müsse sowohl von der Diözese als auch vom Bundesinnenministerium erlaubt werden.

Die Kosten für eine neue Glocke schätzt Lokay auf 12 000 bis 14 000 Euro. Der Ausbau der Leihglocke ist allerdings mit einem größeren Aufwand verbunden. Auf der Rückseite müsste der Turm eingerüstet und eine der Streben oben entfernt werden.