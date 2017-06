Sulz a. N. Lebendige Geschichte

In diesem Jahr steht der Feiertag unter dem Motto "Schloss und Wein". Auch beim siebten Schlosserlebnistag können sich die Besucher wieder auf einige Highlights freuen. Im Kultur- und Museumszentrum Schloss Glatt in Sulz am Neckar werden um 14, 15, 16 und 17 Uhr Führungen angeboten. Historisch gewandete Personen nehmen die Besucher mit auf eine Zeitreise. Beim Erzählen von kleinen Geschichten und Anekdoten werden die Zeiten des Mittelalters, der Renaissance und des Barocks wieder lebendig. Am Ende der Führung wartet auf die Teilnehmer noch eine kleine Überraschung. Kinder können ihr Museumswissen bei einer "Mäuserallye" testen.

Der Eintritt ins Kultur- und Museumszentrum beträgt vier Euro. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt. Die Teilnahme an den Führungen ist kostenlos.