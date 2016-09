Sulz a. N. Landwirte gewähren Einblick in die Produktion

Ernst-Martin Bilger nahm die Gruppe gemeinsam mit seiner Frau Sonja und der jüngsten Tochter Priscilla in Empfang und informierte über den Betrieb, seine Geschichte und seine Bewohner, bevor ein Rundgang durch die verschiedenen Stallungen folgte. Nach dem Abbrennen des Hofes von Bilgers Eltern innerorts hatte die Familie den Aussiedlerhof 1963 erbaut und 1986 an den Sohn übergeben. Neben der Leitung des Betriebes ist Bilger Sachverständiger für Hagelschäden in landwirtschaftlichen Kulturen und Vorstandsvorsitzender der Milchverwertungsgenossenschaft, die ans Omira-Milchwerk in Ravensburg liefert. Im Juni dieses Jahres wurde er zudem in den Aufsichtsrat der Omira gewählt.

Bewirtschaftet werden zur Versorgung von 120 Milchkühen mit ebenso viel Nachwuchs 70 Hektar Grün- und 50 Hektar Ackerland. Hinzu kommen knapp zehn Hektar Wald. Doch nicht die eigentliche Arbeit macht den Milchbauern zu schaffen, sondern die niedrigen Erzeugerpreise. "So halten wir nicht noch ein paar Jahre durch. Die Milchkrise hockt uns auf der Seele, geht unter die Haut und ans Herz", sagte Bilger wörtlich, der im Juli einen Herzinfarkt erlitten hatte und dankbar ist, seine Leistungsfähigkeit wiedererlangt zu haben.

Ausführlich befasste man sich mit dem Strukturwandel, politischen (Fehl-)Entscheidungen, dem Preisdruck der Handelsketten, dem Konsumverhalten, möglichen Gegenmaßnahmen und vielem mehr.