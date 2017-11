Sulz a. N. L 409 bis Ende November gesperrt

Rechtlich gesehen habe der Autofahrer Anspruch auf eine freie Straße. Richtung Schillerhöhe sei teilweise auch Wohnbebauung gefährdet, von einem Baum getroffen zu werden. "Gefahr ist im Verzug", warnt Bippus. Bevor der Winter richtig Einzug erhält, muss also gehandelt werden.

Im ersten Abschnitt der Arbeiten wird zwischen der Abzweigung K 5512 und der Zufahrt Schillerhöhe gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die K 5512 und Glatt nach Hopfau. Im zweiten Abschnitt ist zwischen Marienhof/Berghof und Hopfau gesperrt (Umleitung über die K 5512).

Die Entscheidung, die betroffenen Bäume hangober- und unterseits entlang der L 409 fällen zu lassen, haben Mertes und Bippus nicht leichtfertig getroffen. "Wir haben extra einen externen Baumsachverständigen hinzugezogen, der uns bestätigt hat, was wir ohnehin vermutet haben", meint Mertes.

Bereits vor fünf Jahren habe es einen solchen Verkehrs­sicherungshieb gegeben, doch dabei sei nicht genug entfernt worden. "Wir haben die Bäume damals nicht als so gravierend eingeschätzt", sagt er. Mittlerweile könne der kleinste Windhauch schon gefährlich werden.

Natürlich sei eine Sperrung eine Belastung für die Autofahrer, aber "geschickt ist es nie", weiß Mertes. Dabei war es ihm auch wichtig, ein Maximum an Rücksichtnahme in Sachen Naturschutz walten zu lassen. Zudem will er klarstellen, dass es bei den Maßnahmen nicht um Gewinne gehe. "Das Geld, das wir für das Holz bekommen, deckt die Kosten nicht. Diese Maßnahmen kosten ordentlich", doch die Sicherheit müsse das wert sein.

Und so hoffen Mertes und Bippus angesichts der bereits umgestürzten Fichte auf Verständnis dafür, dass ein Umweg wohl angenehmer ist als die Gefahr eines Unfalls.