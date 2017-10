Sulz a. N. Kuriose Situationen in Arztpraxis

Neben der Premiere am 11. November gibt es weitere Vorstellungen. Am gleichen Tag ist ab 14 Uhr der Kindernachmittag. Am Freitag, 17. November, 20 Uhr, gibt es eine Abendvorstellung. Am Samstag, 18. November, wird für Senioren ab 14 Uhr gespielt, die Schlussveranstaltung ist am Abend ab 20 Uhr. Im Anschluss erfolgt eine Scheckübergabe an den Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg.