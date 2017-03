Sulz a. N. Kunstrasenplatz nicht länger nur ein Traum

Sulz-Renfrizhausen - Wie der Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Rottweil-Tuttlingen, Volker Kauder, am Mittwoch in Berlin mitteilte, erhält die Stadt Sulz eine Projektförderung aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" in Höhe von 337 .500 Euro.