Sulz a. N. Kulinarische Reise durch den Herbst

Sulz-Hopfau. Alles rund um den Apfel, aber auch Konfitüren, Weine, Liköre, süße Leckereien und schwäbische Spezialitäten – der Herbstmarkt in Hopfau bot reichlich Gelegenheit, Neues zu probieren oder sich mit Bewährtem einzudecken.

Dass diese Jahreszeit alles andere als grau und trist sein kann, das zeigte Katja Blöchle von "Blatt Werk" anhand ihrer Pflanzen- und Herbstkreationen, die im Hof ausgestellt waren. "Wir wollen zeigen, was wir machen und präsentieren daher den ganzen Floristikbereich", so die Inhaberin. Zusammen mit ihren zehn Helfen und den vielen Gästen konnte sie bei trockenem Wetter das zehnjährige Bestehen feiern. Maultaschen, Zwiebelkuchen und Kürbissuppe lockten Groß und Klein zum Verweilen ins kleine Festzelt oder auf die Bänke an der Glatt.

Im Farrenstall brachten derweil die Fernsehköche Martina Meuth und Bernd Neuner-Duttenhofer kulinarische Köstlichkeiten frisch auf den Tisch. Mit leckeren Rezepten wie "Heiße Lyoner mit Apfelsenf", verschiedenen Pizzen und Flammkuchen zeigte das bekannte Küchenduo, wie Kochen richtig Spaß machen kann.