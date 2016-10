Sulz a. N. Künstler von Alpträumen geplagt

Sulz-Glatt. Die Kabinettausstellung, präsentiert von der Kunststiftung Paul Kälberer zusammen mit dem Landkreis Rottweil, war während der Sommersaison gut besucht, jedoch blieben viele Besucher nur sehr kurz. Die unmittelbare Begegnung der beiden Künstler mit dem Inferno des Ersten Weltkrieges und die schreckliche Ernüchterung in den Bildern, speziell bei den Aquatinta-Radierungen von Dix, erschütterten zu sehr.

Bei der Finissage, die trotz des Sujets ein breites Publikum anlockte, ging Reinhold Kälberer, ein Sohn des verstorbenen Künstlers, auf die "Urkatastrophe" des 20. Jahrhunderts ein, das für Künstler dieser Generation zum Schlüsselerlebnis wurde. Zu Beginn zitierte er das Reiterlied aus Schillers "Wallenstein", das in den Ohren der jungen Abiturienten und Akademiker erklungen sein mochte, als sie Schlange standen, um sich als Kriegsfreiwillige zu melden. "Wohl auf, Kameraden, aufs Pferd, ins Feld, in die Freiheit", lautete eine Zeile. Das Vaterland war aus damaliger Sicht von "bösen Feinden umzingelt", und es galt schlechthin, die deutsche Kultur zu verteidigen. Dem Schrecken des Krieges ging eine Vergewaltigung der deutschen Sprache voraus. Begriffe wie Freiheit, Heldentum, Ehre seien ideologisch vernebelt worden, erklärte der Philologe. Der Kaiser selbst war sich der Gerechtigkeit seiner Sache vor Gott sicher. Theologen kamen mit Bibelzitaten. Große Schriftsteller wie Thomas Mann sprachen vom Krieg als reinigende Funktion, und Künstler wie Ernst Barlach sagte: "Opfern ist eine Lust, die größte sogar." Die deutschen Armeen erzielten bei Kriegsbeginn Durchbrüche. Doch nach dem Beschuss der Kathedrale von Reims, der die französische Psyche bis ins Mark traf, war es anders. Hier waren 25 Könige gekrönt worden. Nun leisteten die Franzosen erbitterten Widerstand, so Kälberer.

Auch an der Ostfront war alles anders als erwartet. Zu den ungezählten Kriegsbegeisterten, die Zeugen und Opfer der Kriegsmaschinerie vor 100 Jahren wurden, gehörte auch der Maler Franz Marc, der ebenfalls von Sühne und Opfer sprach. Zum Neujahr 1916 schriebt er jedoch vom Umlernen und Umdenken. Franz Marc ist am 4. März 1916 gefallen.