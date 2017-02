Sulz a. N. Kümmerer nehmen ihre Arbeit auf

Hauser präsentierte den Kümmerern anhand zahlreicher Fotos die Ist-Situation im Laden sowie Themen, die in den vergangenen Jahren bereits bearbeitet oder abgeschlossen wurden. So wurde zur Senkung der Stromkosten der Anbieter gewechselt und die Deckenbeleuchtung ausgetauscht. Nicht zufriedenstellen konnte offensichtlich der Lieferantenwechsel bei den Backwaren vor zweieinhalb Jahren.

Als Erfolg konnte vermeldet werden, dass "Unser Laden" in den nächsten Wochen einige Veranstaltungen beliefern wird: den Abschluss der Bürgermentoren-Qualifizierung am heutigen Samstag im Bürgersaal in Sulz, die Sportlerehrung im Bürgerzentrum am 1. April sowie den Maibaumhock in Sigmarswangen.

Die Kümmerer machten sich bereits intensiv Gedanken zum Thema "Obst und Gemüse". Hier geht es um Platzierung, Präsentation, Frische und Schutz vor der Abwärme der Kühlgeräte. Platzreserven, beispielsweise am ehemaligen Standort des Bankautomaten und im Getränkelager, waren am Grundriss erkennbar, jedoch ist die Nutzung mit Umbaumaßnahmen und Kosten verbunden. Kopfzerbrechen bereitet das vorliegende Angebot über 10 000 Euro für Verbesserungen bei Backwaren, Obst und Gemüse. Mitgliederwerbung, die Nutzung neuer Medien und die Modernisierung des "Blättles" waren weitere Themen.

Am Ende hatten sich die Kümmerer je nach Interesse für ein Team entschieden und konkrete Folgetermine vereinbart.