Sulz a. N. Kuba liegt direkt vor der Haustür

Der Samstag, 22. Juli, gehört dem TV Sulz. Ab 18 Uhr veranstaltet er mit Pulled Pork und Musiker Stephen Dodds einen "Englischen Abend". "Endlich Ferien" heißt es schließlich am 27. Juli. Doch auch die Älteren dürfen sich freuen, denn das Akkordeonorchester des Musikvereins Sulz spielt. Richtig heiß soll es am 29. Juli werden. Ab 16 Uhr gilt es unter der Organisation des VfR Sulz, Mister Neckarstrand zu wählen.

Die Organisatoren freuen sich besonders, dass diesmal auch der AK Asyl einen Abend gestaltet. Am 4. August ab 17 Uhr können internationale Klänge und ungewöhnliche kulinarische Genüsse erwartet werden.

Der 5. August widmet sich ab 18 Uhr Kuba. "Fun for Kids" servieren Cocktails. Von Kuba geht es zur "Kleinen italienischen Nacht" am 10. August. Engagiert ist auch der Jugendclub Sulz. Am 11. August ab 18 Uhr heißt es "Rock-Tail" mit Band, ehe der Neckarstrand am 12. August mit Drinks und Snacks ab 18 Uhr aus dem Bantleon-Feuerwehrmobil wieder ein Ende findet.

Bei allen Veranstaltungen dauert das Programm bis etwa 22 Uhr, der Ausschank ist bis 23 Uhr möglich.

Die Kosten werden durch die Einnahmen vom Vorjahr finanziert. Damit sich jeder traut, einen Abend zu gestalten, gibt es ein "soziales Töpfchen", in das jeder Mitveranstalter einen Teil seines Gewinns gibt. So macht man keinen Verlust, auch wenn es einem die Veranstaltung verregnen sollte. Schon gestern hieß es in Sachen Sitzgelegenheiten und Laune bei den Organisatoren: "Alles paletti."