Sulz a. N. Kreismeister in Serie

Sulz-Fischingen. Recht erfolgreich kehrten die sieben Kleintierzüchter des Kleintierzuchtvereins Fischingen von der Kreisschau in der Viehversteigerungshalle in Herrenberg zurück. Ausgestellt waren 675 Tiere beim Geflügel sowie 601 Tiere bei den Kaninchen. Die sieben Aussteller aus Fischingen, die in Herrenberg 38 Tiere präsentierten, kamen schließlich mit sieben Kreismeistertiteln zurück.