Sulz a. N. Kreativ zum Thema Freundschaft

Die Werke der 30 jungen Künstler verdienen Beachtung, nicht nur der farblichen Gestaltung, sondern auch der Bildaussagen wegen. Der Bogen spannt sich von Erlebnissen mit Freunden in der Freizeit über die Darstellung echter Freundschaft, die gemeinsam Grenzen überwindet.

Die Aufgabenstellung für die Grundschule lautete "Abenteuer Freundschaft". In den Klassen eins und zwei belegte Yannik Faißt von der Grundschule (GS) Marschalkenzimmern den ersten Platz, gefolgt von Rico Kreher aus Fischingen. Dritter wurde Liam Wezel von der GS Mühlheim. Miriam Polito, Luisa Kopf aus Mühlheim, Jana Gühring, Emma Schmelzle, Anna-Lena Leopold, Hannah Elisa Spinner, Kira Schubert von der Gutenbergschule Bochingen und Jonah Rauch von der Mühlbachschule Vöhringen kamen auf Platz vier.

In den Klassen drei und vier siegte Sandrine Ziegler von der Gutenbergschule Bochingen. Anna Schwind von der GS Mühlheim wurde Zweite und Nikola Domzalska von der GS Fischingen wurde Dritter. Den vierten Platz teilten sich Collin Linsenmann, Mila Stach, Amelie Bossenmaier, Tim Rettich von der GS Fischingen, Lukas Göhring von der GS Mühlheim, Emre Boztepe und Jarne Zündel von der Gutenbergschule Bochingen. "Gemeinsam stark" war das Motto für die Klassen fünf bis neun. In der Altersgruppe fünf und sechs wurde Fabian Noll Erster. Den zweiten Platz nahm ein Sammelwerk von Leon Luz, Tanja Kimmich, Isabel Sturm und Cem Köse ein. Auf den dritten Platz kam Henning Braun. In den Klassen sieben bis neun hießen die Sieger Leonida Dzeporska (Erste), Lisa Schmid (Zweite) und Lena Roth (Dritte), alle Schüler der John-Bühler-Realschule in Dornhan.